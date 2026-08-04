Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-ElBaradei kay Netanyahu: Winasak ninyo ang Gaza; ngayon ay nagsasalita kayo tungkol sa kalayaan ng mga tao?
Si Mohamed ElBaradei, dating director ng International Atomic Energy Agency, sa pagpuna sa mga kamakailang pahayag ni Benjamin Netanyahu, ay nagsabi: Ang Israel, matapos wasakin ang Gaza at pagkamatay ng sampu-sampung libong katao, ngayon ay nagsasalita tungkol sa "kalayaan" ng mga tao sa rehiyong ito na umalis sa kanilang lupain.
Si ElBaradei, sa paglalarawan sa kalagayan ng Gaza bilang "isang krimen na lampas sa imahinasyon," ay nagdagdag: "Ginawa ninyong isang tambak ng mga durog-durog na bato ang Gaza at pinatay ninyo ang sampu-sampung libong katao, ngunit ngayon ay nagsasalita kayo tungkol sa kalayaan ng mga tao na umalis sa kanilang lupain."
Vienna – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Mohamed ElBaradei, dating Director General ng International Atomic Energy Agency at nagwagi ng Nobel Peace Prize, noong Martes, Agosto 4, 2026, sa panayam sa Al Jazeera, na may matalas na tono, ay tumugon sa mga kamakailang pahayag ni Benjamin Netanyahu at nagdiin na ang Zionist regime, matapos wasakin ang Gaza at pagkamatay ng sampu-sampung libong sibilyan, ngayon ay nagsasalita tungkol sa "kalayaan" ng mamamayang Palestinian na umalis sa kanilang lupain. Si ElBaradei, sa paglalarawan sa kalagayan ng Gaza bilang "isang krimen na lampas sa imahinasyon," ay tinawag ang diskarteng ito ni Netanyahu bilang "isang katwiran para sa pagpapatuloy ng pananakop at genocide."
Ipinahiwatig niya na habang ang Israel, sa pamamagitan ng walang-tigil na pambobomba sa mga ospital, paaralan, at mga tirahan, ay naghanda ng batayan para sa sapilitang paglilipat, ang pag-aangkin ng "boluntaryong migrasyon" ng mga Palestinian ay hindi lamang isang hayagang pagsalungat sa mga katotohanan sa larangan, kundi pagpapatuloy din ng parehong patakaran ng "tahimik na genocide" sa pamamagitan ng pag-alis ng gamot, pagkain, at tubig. Nagbabala si ElBaradei na ang anumang pagtatangka na baguhin ang demograpiko ng Gaza ay hayagang paglabag sa internasyonal na batas at krimen sa digmaan, at kung ang senaryong ito ay magkatotoo, ang mga Palestinian, tulad ng kanilang mga ninuno noong 1948, ay muling magiging mga refugee. Hanggang Agosto 4, 2026, ang opisina ni Netanyahu ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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