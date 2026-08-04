Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah: Kinilala ni Trump sa pamamagitan ng pagkansela ng pag-atake ang estratehikong katayuan ng Iran
Sinabi ni Ihab Hamadeh, kinatawan ng Loyalty to the Resistance bloc sa parliamento ng Lebanon, na ang mga pahayag ni Donald Trump tungkol sa pagkansela ng pag-atake sa Iran dahil sa mga kahihinatnan nito para sa kinabukasan ng mundo ay isang hayagang pag-amin sa katotohanang ang anumang digmaan laban sa Iran ay maaaring magsapanganib sa pandaigdigang seguridad at katatagan.
Idinagdag niya: Ang posisyong ito ay nagpapakita na ang Iran ay naging isang mahalaga at maimpluwensyang aktor sa pandaigdigang ekwasyon at ang mga epekto ng katayuang ito ay makikita sa mga hinaharap na pagbabago sa rehiyon at Lebanon.
Beirut – Al-Manar Network – Si Ihab Hamadeh, kinatawan ng Loyalty to the Resistance bloc sa parliamento ng Lebanon, noong Martes, Agosto 4, 2026, sa pagtukoy sa desisyon ni Donald Trump na kanselahin ang malawakang pag-atake sa Iran, ay itinuring ito bilang isang hayagang pag-amin sa estratehikong katayuan ng Tehran sa rehiyonal at pandaigdigang ekwasyon. Si Hamadeh, na itinuturing na isa sa mga kilalang personalidad ng Hezbollah at mga tagasuporta ng estratehiya ng paglaban laban sa pananakop, ay tinasa ang mga kamakailang pahayag ni Trump sa "Truth Social" na "ito ay isang kaisipan lamang at hindi dapat ipatupad" bilang isang hakbang upang bawasan ang presyon ng opinyon publiko at takpan ang kanyang estratehikong pagkabigo.
Idiniin ni Hamadeh na ang pagkilala ni Trump sa mga pandaigdigang kahihinatnan ng isang posibleng digmaan laban sa Iran ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at pagkabigo ng mga kalkulasyon ng "maximum pressure" at "military deterrence" ng Amerika. Idinagdag niya: "Ang Iran ngayon ay naging isang hindi maikakailang aktor sa pandaigdigang ekwasyon na ang anumang aksyon laban dito ay maaaring makaapekto sa buong katatagan ng rehiyon at pandaigdigang ekonomiya; isang bagay na natanto rin ng mga opisyal ng Washington." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang Hezbollah, sa mga nakalipas na buwan, sa katimugang prente ng Lebanon, sa pamamagitan ng magkasalungat na operasyon, ay may mahalagang bahagi sa ekwasyon ng pagpigil laban sa Zionist regime. Hanggang Agosto 4, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
..........
328
Your Comment