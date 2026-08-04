Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analista ng New York Times: Ang mga kumpanya ng langis ay kumita ng bilyun-bilyong dolyar mula sa digmaan sa Iran
Si Steve Ratner, kolumnista ng New York Times, sa pagtukoy sa pagtaas ng presyo ng gasolina at inflationary pressure sa mga Amerikano, ay nagsabi: Kasabay ng mga economic problems ng mga mamamayan, ang mga malalaking kumpanya ng langis ay nakakuha ng malalaking kita mula sa energy crisis na dulot ng digmaan sa Iran.
Idinagdag niya na ang kita ng industriya ng langis sa nakalipas na isang taon ay higit sa doble at umabot sa isa sa mga pinakamataas na antas sa kasaysayan nito.
..........
328
Your Comment