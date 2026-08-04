Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sheikh Naim Qassem: Ang pamumuno ni Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ay magbubunga ng mas maraming tagumpay
Ang Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah, sa pagsasabing ang Iran, matapos ang pagkamartir ng nakaraang pinuno nito, ay nagpatuloy sa landas nito nang mas matatag kaysa dati, ay nagsabi: Ang pamumuno ni Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ay maghahanda ng daan para sa mas maraming tagumpay at ang milyun-milyong pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing ay tanda ng katapatan ng mamamayang Iran sa rebolusyon at pamumuno.
Binigyang-diin din niya ang pagkakaisa ng Lebanon at ipinahayag: Ang katatagan ng bansang ito ay hindi makakamit nang walang seguridad at kapayapaan sa timog at ang anumang pagsalakay sa timog ay pagsalakay sa buong Lebanon.
Tungkol sa relasyon sa Syria, sinabi rin ni Sheikh Naim Qassem: Walang hadlang para sa pagpupulong sa pagitan ng Hezbollah at ng pamumuno ng Syria sa tamang panahon at ang positibong kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, kasama ang pagpapanatili ng pagkakaisa at integridad ng teritoryo ng Syria, ay kinakailangan.
Beirut – Al-Manar Network – Si Sheikh Naim Qassem, Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah ng Lebanon, noong Martes, Agosto 4, 2026, sa panayam sa Al-Manar network, sa pagtukoy sa mga pagbabago matapos ang pagkamartir ng nakaraang pinuno ng Rebolusyong Islamiko, ay nagdiin na ang Iran ay humakbang sa landas nito nang mas matatag kaysa dati at ang pamumuno ni Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ay maghahanda ng daan para sa mas maraming tagumpay. Inilarawan niya ang milyun-milyong pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing ng dalisay na katawan ng Pinunong Martir bilang tanda ng katapatan ng mamamayang Iran sa rebolusyon at pamumuno, at itinuring ito bilang isang mapagpasiyang tugon sa mga kaaway na nag-akala na sa pagkamartir ng pinuno, ang sistema ng Islamic Republic ay hihina.
Ang Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah, sa pagpapatuloy sa pagbibigay-diin sa pambansang pagkakaisa ng Lebanon, ay nagpahayag na ang katatagan ng bansang ito ay hindi makakamit nang walang seguridad at kapayapaan sa timog at ang anumang pagsalakay sa timog ay itinuturing na pagsalakay sa buong Lebanon. Tungkol sa relasyon sa Syria, ipinahayag niya na walang hadlang para sa pagpupulong sa pagitan ng Hezbollah at ng pamumuno ng Syria sa tamang panahon at ang positibong kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, kasama ang pagpapanatili ng pagkakaisa at integridad ng teritoryo ng Syria, ay kinakailangan. Si Sheikh Naim Qassem, sa pagtatapos ng kanyang mga pahayag, sa pagtukoy sa nangungunang papel ng Hezbollah at ng axis of resistance sa mga rehiyonal na ekwasyon, ay nagdiin sa determinasyon ng prenteng ito na ipagpatuloy ang landas ng paglaban at ipagtanggol ang mga adhikain ng Islamikong ummah.
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