Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga nagpoprotestang estudyante ng South Korea na nananawagan para sa pag-alis ng base ng Amerika mula sa kanilang bansa
Ilang mga estudyante ng South Korea, sa pagpasok ng isang American air base na nakatalaga sa kanilang bansa, ay sumigaw ng mga anti-American slogan kabilang ang "Wasakin ang Seventh Air Force."
Kasabay ng pagpasok ng mga nagpoprotestang estudyante sa base ng Amerika, ngayong Martes, ang mga miyembro ng isang grupo ng mga civil activist sa Seoul, ang kabisera ng South Korea, ay nagsagawa rin ng protestang pagtitipon sa harap ng embahada ng Amerika sa lungsod na ito at nanawagan para sa pagsuspinde ng taunang joint military exercises ng dalawang bansa.
Seoul – Ahensyang Balita ng Yonhap – Ang mga grupo ng estudyante at civil activist ng South Korea noong Martes, Agosto 4, 2026, sa pagdaraos ng mga protesta sa harap ng "Osan Air Base" at ng embahada ng Estados Unidos sa Seoul, ay nanawagan para sa kumpletong pag-alis ng mga pwersang Amerikano mula sa Korean Peninsula. Ang mga nagpoprotesta, na nagtipon sa ilang mga punto kabilang ang harap ng pangunahing gate ng Osan base sa lalawigan ng Gyeonggi-do, ay sumigaw ng mga slogan laban sa Seventh Air Force ng Amerika at, na may hawak na mga placard, ay nanawagan para sa pagtigil ng taunang joint exercise ng "UN Command/Combined Forces Command" (UFS).
Batay sa mga ulat, ang ilan sa mga estudyanteng ito ay nakapasok sa loob ng base ngunit mabilis na pinalabas ng American military police mula sa lugar. Ang mga nagpoprotesta ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagdidiin ng military role ng Amerika sa Korean Peninsula sa gitna ng mga rehiyonal na digmaan sa Gitnang Silangan at pagtaas ng mga tensyon sa North Korea, at itinuring ang mga baseng ito bilang isang salik sa "pagpapalala ng sitwasyon." Ang Ministry of Defense ng South Korea ay nagpahayag din sa isang pahayag na ang mga exercise na ito ay may depensibo at preventive na kalikasan at isinasagawa sa loob ng balangkas ng magkasanib na seguridad ng dalawang bansa, ngunit hindi nagbigay ng pangako na itigil o bawasan ang mga ito. Hanggang Agosto 4, 2026, ang embahada ng Amerika sa Seoul ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pagtitipong ito.
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