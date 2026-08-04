Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Saudi Arabia, nais na pigilan ang tensyon sa Iran, ngunit patuloy na kumikilos sa loob ng balangkas ng mga kahilingan ng Amerika
Ang mga ulat ay nagpapahiwatig ng kahilingan ni Mohammed bin Salman kay Donald Trump na umiwas sa pagtaas ng tensyon sa Iran; isang hakbang na nagpapakita na ang Riyadh ay mas pinipili ang political solution at kasunduan kaysa direktang paghaharap.
Batay sa pagsusuring ito, ang Saudi Arabia, sa kabila ng security cooperation sa Washington, ay may kamalayan sa mga kahihinatnan ng isang malawakang digmaan sa Iran; sapagkat ang naturang labanan ay maaaring magsapanganib sa seguridad ng Persian Gulf at imprastraktura ng enerhiya.
Idiniin ng ulat na ito na ang Riyadh ay nagsisikap na gampanan ang isang mas malayang papel sa mga rehiyonal na desisyon at maiwasan ang pagpasok sa isang krisis na magdadala ng mabibigat na pang-ekonomiya at seguridad na gastos para dito.
Riyadh – Ahensyang Balita ng Reuters – Sa kabila ng opisyal na paghingi ng Saudi Arabia ng pagpipigil at pagpigil sa mga tensyon sa Iran, ang mga pagsusuri ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng security coordination ng Riyadh sa Washington. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na si Mohammed bin Salman, koronang prinsipe ng Saudi Arabia, ay personal na humiling kay Donald Trump na umiwas sa pagdidiin ng military tensions sa Tehran, ngunit ang pagtayo sa posisyong ito ay hindi nangangahulugan ng pagtatabi ng strategic cooperation sa Amerika. Ang Riyadh ay patuloy na binibigyang-kahulugan ang sarili sa loob ng balangkas ng security demands ng Washington at epektibong kumikilos batay sa isang maselang balanse sa pagitan ng magkasalungat na interes.
Ang Saudi Arabia, sa isang banda, ay lubos na nakakaalam ng mga sakuna na kahihinatnan ng isang ganap na rehiyonal na digmaan sa imprastraktura ng enerhiya at katatagan ng Persian Gulf, at samakatuwid ay mas pinipili ang political solution kaysa direktang paghaharap. Sa kabilang banda, ang mga inilabas na dokumento ng nakatagong security cooperation ng mga bansang Arabo sa Zionist regime sa ilalim ng pangangasiwa ng CENTCOM ay nagpapakita na ang Riyadh ay nananatiling isa sa mga pangunahing haligi ng "rehiyonal na security structure" na pinamumunuan ng Amerika upang harapin ang mga banta ng Iran. Ang dual approach na ito ay sumasalamin sa pagsisikap ng Saudi Arabia na gampanan ang isang mas malayang papel sa mga rehiyonal na ekwasyon, ngunit sa loob ng isang balangkas na patuloy na nagbibigay-priyoridad sa mga pulang linya at strategic na interes ng Washington. Hanggang Agosto 4, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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