Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kakayahan ng Iran na makapinsala sa pandaigdigang ekonomiya ay mas malakas kaysa sa nuclear bomb
Ang magasing Newsweek, na binanggit ang isang dating matataas na opisyal ng US Navy: Ang kakayahan ng Iran na magdulot ng pinsala sa pandaigdigang ekonomiya ay sa ilang aspeto itinuturing na mas malakas na sandata kaysa sa nuclear bomb, at gumagana ang sandatang ito.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang magasing Newsweek, sa isang ulat na binanggit ang isang dating matataas na opisyal ng US Navy, ay inilarawan ang kakayahan ng Islamic Republic of Iran na makagambala sa pandaigdigang ekonomiya bilang "sa ilang aspeto na mas malakas kaysa sa nuclear bomb." Ang opisyal na ito, na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan, sa pagtukoy sa pagsasara ng Strait of Hormuz at pagkagambala sa pagdaan ng humigit-kumulang 20 porsyento ng langis at gas sa mundo, ay nagdiin na ang Tehran, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga economic pressure levers, ay nakapagdulot ng mas malubhang pinsala kaysa sa anumang sandata ng malawakang pagkawasak sa mga interes ng Kanluran.
Batay sa ulat na ito, ang Iran, sa pamamagitan ng pag-target sa mga pasilidad ng enerhiya sa Saudi Arabia, UAE, at mga maritime attacks, ay nagpakita na maaari nitong, sa loob ng ilang linggo, itaas ang pandaigdigang presyo ng langis sa higit sa $120 bawat bariles at harapin ang ekonomiya ng mga industriyalisadong bansa sa recession. Ayon sa isinulat ng Newsweek, ang diskarteng ito, na tinatawag na "economic deterrence," ay naging mas epektibo para sa Tehran kaysa sa nuclear capability, dahil inilalagay nito ang internasyonal na komunidad sa harap ng katotohanang ang anumang seryosong military action laban sa Iran ay maaaring humantong sa pagbagsak ng mga merkado ng enerhiya at walang-pantayong krisis sa ekonomiya sa pandaigdigang antas. Hanggang Agosto 4, 2026, ang Pentagon at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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