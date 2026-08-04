Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga hindi nagising sa 700-toneladang pagsabog sa timog Lebanon ay nawalan na ng damdamin ng sangkatauhan at pagkamakabayan
Si Bilal al-Liqis, political researcher ng Hezbollah, sa ika-40 araw na seremonya ni Martir Muhammad Baqir Samir Iskandar sa Lebanon, sa pagtukoy sa mga kamakailang pagbabago sa rehiyon, ay nagpahayag na ang ilang mga pangyayari ay nagsiwalat ng tunay na mukha ng mga usapin at ang mga hindi nagbago ng kanilang posisyon kahit matapos ang 700-toneladang pagsabog sa timog Lebanon ay hindi na magigising sa mga talumpati at babala.
Idiniin niya na ang Hezbollah, kasabay ng paninindigan laban sa Amerika at sa Zionist regime, ay nagbibigay-diin sa pagpapanatili ng panloob na pagkakaisa ng Lebanon at rehiyon, at ang mga pagbabago sa mga nakaraang taon ay nagpaliwanag ng maraming katotohanan para sa mga bansa. Idinagdag ni al-Liqis: Ang kawalang-interes sa harap ng mga ganitong pangyayari ay tanda ng paglayo sa makatao at pambansang responsibilidad.
Beirut – Al-Manar Network – Si Bilal al-Liqis, researcher at political analyst ng Hezbollah, noong Martes, Agosto 4, 2026, sa ika-40 araw na seremonya ng pagkamartir ni "Muhammad Baqir Samir Iskandar" na ginanap sa isa sa mga Hussainiya ng timog Lebanon, sa pagtukoy sa kamakailang 700-toneladang demolition operation ng hukbo ng Zionist regime sa lugar ng "Beaufort," ay nagdiin na ang napakalaking pagsabog na ito, na lumikha ng pagyanig hanggang sa lungsod ng Sidon at mga karatig lugar, ay isang "pulang linya" para sa maraming Lebanese na hindi dapat nilang tawirin. Si al-Liqis, na may matalas na tono, ay itinuring ang mga hindi nagbago ng kanilang posisyon sa pananakop at pagsalakay ng Zionist regime kahit matapos ang insidenteng ito bilang walang "damdamin ng sangkatauhan at pagkamakabayan" at ipinahayag na ang mga naturang indibidwal ay "hindi na magigising sa mga talumpati at babala."
Sa pagpapatuloy, idinagdag niya na ang Hezbollah, sa kabila ng lahat ng mga panggigipit, ay nagbibigay-diin sa dalawang prinsipyo ng "paninindigan laban sa Amerika at sa Zionist regime" at "pagpapanatili ng panloob na pagkakaisa ng Lebanon," at ang mga kamakailang pagbabago sa rehiyon ay nagpaliwanag ng maraming mapait na katotohanan para sa mga bansa. Tinawag ni al-Liqis ang kawalang-interes sa mga krimen ng kaaway bilang "paglayo sa makatao at pambansang responsibilidad" at nagbabala na ang pagpapatuloy ng prosesong ito ay haharap sa rehiyon ng mas malalim na krisis. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang iba't ibang pampulitikang grupo at kilusan ng Lebanon ay nananawagan para sa mapagpasiyang reaksiyon ng pamahalaan sa paulit-ulit na paglabag ng Zionist regime sa tigil-putukan. Hanggang Agosto 4, 2026, ang pamahalaan ng Lebanon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
..........
328
Your Comment