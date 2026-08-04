Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng Sanaa ang mga detalye ng "pagkubkob laban sa pagkubkob" laban sa mga barkong nauugnay sa Saudi Arabia
Ang mga opisyal ng Yemeni ay nagpahayag na ang planong tinatawag na "pagkubkob laban sa pagkubkob" laban sa mga barkong nauugnay sa Saudi Arabia ay ipinatutupad at ang proseso ng pagharap ay kinabibilangan ng tatlong yugto: babala at kahilingan na bumalik, babala na putok, at sa wakas ang pag-target sa mga bahagi ng barko kung magpapatuloy ito sa ruta.
Si Abdullah bin Amer, kinatawang kumander ng armadong pwersa ng Yemen, sa pagsasabing ang Bab el-Mandeb Strait ay hindi isinara, ay nagsabi na ang hakbang na ito ay maaaring palawakin sa iba pang mga maritime na lugar kung kinakailangan.
Idiniin niya na ang Sanaa ay "nag-isip ng lahat ng mga senaryo" at idineklara na ang Saudi Arabia, kung magpapatuloy sa landas ng paghaharap, ay haharap sa mas mahihirap na kalagayan sa Red Sea.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Si Abdullah bin Amer, kinatawang kumander ng armadong pwersa ng Yemen, noong Martes, Agosto 4, 2026, sa isang press conference sa Sanaa, ay nagpaliwanag ng mga detalye ng operasyong "pagkubkob laban sa pagkubkob" laban sa mga barkong nauugnay sa Saudi Arabia. Sa pagbibigay-diin na ang hakbang na ito ay isinasagawa bilang tugon sa 11-taong pagkubkob ng Yemen ng koalisyon ng Saudi, idineklara niya na ang proseso ng pagharap sa mga lumalabag na barko ay kinabibilangan ng tatlong yugto: "babala at kahilingan na bumalik," "babala na putok," at sa wakas "pag-target sa mga bahagi ng barko" kung magpapatuloy ito sa ruta.
Si bin Amer, sa pagtukoy na ang Bab el-Mandeb Strait ay hindi ganap na isinara, ay nagpahayag na ang pagkubkob na ito ay sumasaklaw lamang sa mga barkong nauugnay sa rehimeng Saudi at, kung kinakailangan, ang saklaw nito ay maaaring palawakin sa iba pang mga maritime na lugar. Nagbabala rin siya na ang Sanaa ay "nag-isip ng lahat ng mga senaryo" at ang Saudi Arabia, kung magpapatuloy sa landas ng paghaharap, ay haharap sa mas mahihirap na kalagayan sa Red Sea. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na mula nang ideklara ang naval blockade noong Hulyo 20, hindi bababa sa 16 na Saudi tanker ang tumigil sa pagdaan sa Bab el-Mandeb at binago ang kanilang ruta patungo sa Cape of Good Hope. Hanggang Agosto 4, 2026, ang pamahalaan ng Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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