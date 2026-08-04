Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reuters: Halos lahat ng precision missiles ng Amerika ay naubos sa digmaan
Inihayag ng Reuters na ang Estados Unidos ng Amerika, sa panahon ng pagsalakay nito laban sa Iran, ay halos naubos ang lahat ng long-range precision missiles nito.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ayon sa mga mapagkukunang may alam sa Pentagon at mga pagsusuri ng Center for Strategic and International Studies, ang hukbo ng Estados Unidos, sa loob ng limang buwan ng digmaan sa Iran, ay gumamit ng malaking bahagi ng mga reserba ng long-range at precision missiles nito. Batay sa ulat na ito, ang mga reserba ng Tomahawk cruise missiles, na tinatayang humigit-kumulang 4,000 bago ang digmaan, ay bumaba na ngayon sa mas mababa sa 600, at ang katulad na kalagayan ay iniulat din para sa JASSM at SM-3 missiles. Ayon sa isang matataas na opisyal ng militar na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan, "Ang Amerika ay halos naubos ang lahat ng precision missiles nito sa tunggaliang ito at ang muling pagtatayo ng arsenal na ito ay tatagal ng maraming taon."
Ang malaking pagbaba ng mga estratehikong reserba na ito ay naganap sa panahon na, kasabay ng pangangailangan na muling itayo ang mga naubos na arsenal, ang pagdidiin ng mga tensyon sa rehiyon, gayundin ang posibleng banta mula sa China at Russia, ay humarap sa Pentagon ng isang walang-pantayong hamon sa pagbibigay ng mga kritikal na bala. Naniniwala ang mga military expert na ang pagpapatuloy ng digmaan sa Iran sa kasalukuyang kalagayan, nang walang muling pagbibigay ng mga armas na ito, ay maaaring magsapanganib sa kakayahang pagpigil ng Washington sa iba pang bahagi ng mundo. Hanggang Agosto 4, 2026, ang Pentagon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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