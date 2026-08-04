Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Ulat ng Drop Site: Naglaan ang Israel ng $46.5 milyon upang maimpluwensyahan ang mga tugon ng artificial intelligence
Inihayag ng website na "Drop Site News" na ang Zionist regime, sa paglalaan ng $46.5 milyon, ay naglunsad ng isang proyekto upang maimpluwensyahan ang mga tugon ng mga artificial intelligence system.
Batay sa ulat na ito, ang pamamahala ng proyektong ito ay nasa ilalim ni "Brad Parscale," dating manager ng campaign headquarters ni Trump, at daan-daang nilalamang sumusuporta sa Zionist regime ang inilathala sa iba't ibang website.
Ang layunin ng proyekto ay maimpluwensyahan ang "mga pag-uusap ng GPT" at ang ilang artificial intelligence tools kabilang ang Perplexity, Copilot, Gemini, at minsan ChatGPT at Claude ay nagbanggit sa mga materyal na ito.
New York – Drop Site News – Ayon sa ulat ng investigative website na ito, ang Zionist regime, na may budget na $46.5 milyon, ay naglunsad ng isang nakatagong proyekto upang makapasok at baguhin ang output ng mga artificial intelligence system at large language models. Ang layunin ng proyektong ito, na pinamamahalaan ni "Brad Parscale," dating manager ng campaign headquarters ni Donald Trump, ay gumawa ng malawak na nilalaman sa iba't ibang website na may layuning hikayatin ang mga modelong ito na banggitin ang mga salaysay na sumusuporta sa Zionist regime sa kanilang mga tugon sa mga gumagamit.
Batay sa ulat na ito, daan-daang ginawang nilalaman ang inilathala sa iba't ibang website at ang mga artificial intelligence tools tulad ng Perplexity, Copilot, Gemini, at sa ilang pagkakataon ChatGPT at Claude ay nagbanggit sa mga nilalamang ito. Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahon na ang Zionist regime ay nahaharap sa malawakang internasyonal na pamumuna dahil sa mga krimen sa digmaan sa Gaza at tila ang nabanggit na proyekto ay nagsisikap na maimpluwensyahan ang opinyon publiko sa pamamagitan ng pagbabago ng salaysay sa cyberspace. Ang Drop Site News, na dati ring naglathala ng mga classified document na may kaugnayan sa pagganap ng mga technology company sa mga digmaan, ay nagbabala na ang proyektong ito ay maaaring "magsapanganib sa tiwala ng publiko sa artificial intelligence at online na impormasyon."
..........
328
Your Comment