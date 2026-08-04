Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Newsweek: Ang impluwensya ng Iran sa Strait of Hormuz ay mas malakas kaysa sa atomic weapon
Ang Amerikanong magasing Newsweek, sa isang estratehikong pagsusuri, ay kinilala na ang kontrol at kakayahang magmaniobra ng Iran sa Strait of Hormuz ay naging isang mas epektibong kasangkapan kaysa sa nuclear weapon upang baguhin ang pandaigdigang ekwasyon.
Ang presyon na ipinataw ng Iran sa mga linya ng paglalayag at maritime traffic sa estratehikong daang ito ay nag-iwan ng mapaminsalang epekto sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Amerikanong magasing Newsweek, sa isang pagsusuri na inilabas noong Martes, Agosto 4, 2026, ay tahasang kinilala na ang "kontrol at kakayahang magmaniobra ng Iran sa Strait of Hormuz" ay naging mas epektibo kaysa sa nuclear weapon sa pagbabago ng pandaigdigang ekwasyon. Ang magasing ito, sa pagtukoy sa operational control ng Tehran sa daang ito kung saan bago ang digmaan ay humigit-kumulang 20 porsyento ng langis sa mundo ang dumadaan, ay nagdiin na ang Iran, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa estratehikong lever na ito, ay nakapagpataw ng mabibigat na gastos sa pandaigdigang ekonomiya nang hindi nangangailangan ng mga sandata ng malawakang pagkawasak at inilagay ang Washington sa estratehikong dead end.
Ayon sa ulat ng Newsweek, ang pagkagambala na nilikha sa paglalayag at pagtaas ng presyo ng enerhiya, na sa mga nakalipas na buwan ay nagtaas ng presyo ng gasolina sa ilang bahagi ng mundo ng hanggang 30 porsyento at nagharap sa mga industriyalisadong bansa sa banta ng recession, ay nagpapakita na ang "economic deterrence" ng Iran ay naging mas matagumpay na estratehiya kaysa sa direktang nuclear confrontation. Nagbabala ang magasing ito sa pagpapatuloy na sa patuloy na kalagayang ito, kahit na sa pagbaba ng military tensions, ang tiwala sa mabilis na pagbabalik ng normal na paglalayag ay napakababa, at ang bagay na ito ay magpapataw ng pangmatagalang gastos sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Hanggang Agosto 4, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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