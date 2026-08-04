Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtaas ng mga pag-atake at pang-iinsulto laban sa mga Kristiyano sa sinasakop na Jerusalem
Iniulat ng Wall Street Journal na ang pang-aabuso sa mga Kristiyano sa sinasakop na Jerusalem, lalo na sa lumang bahagi ng lungsod, ay tumaas. Ang mga hakbang na ito ay pangunahing kinabibilangan ng pagdura, pang-iinsulto, at pagbabanta sa mga klero, madre, at mga relihiyosong sentro ng mga Kristiyano; hanggang sa punto na ang ilang mga madre, dahil sa takot, ay hindi lumalabas ng kanilang tirahan nang walang kasama.
Sa unang kalahati ng taong 2026, hindi bababa sa 107 kaso ng anti-Christian acts ang naitala, na higit sa doble ng parehong panahon noong 2024. Sinasabi ng mga aktibista ng karapatang panrelihiyon na ang karamihan sa mga kasong ito ay nananatiling walang parusa at ang mga opisyal ng Zionist ay hindi gumagawa ng seryosong hakbang upang harapin ang mga ito.
Occupied Jerusalem – Pahayagang Wall Street Journal – Ang pahayagang ito, sa isang ulat na inilabas noong Martes, ay nag-ulat ng malaking pagtaas ng mga pag-atake laban sa mga Kristiyano sa lumang bahagi ng sinasakop na lungsod ng Jerusalem. Batay sa ulat na ito, ang mga Kristiyanong klero at madre sa mga nakalipas na buwan ay nahaharap sa pagtaas ng mga kaso ng pang-iinsulto, pagmumura, at maging pagdura, at ang ilang mga madre, dahil sa takot sa mga pag-atake, ay tumatangging lumabas ng kanilang tirahan nang walang kasama. Ang mga pag-atakeng ito, na pangunahing isinagawa ng mga ekstremistang grupong Hudyo sa mga lugar na malapit sa mahahalagang simbahan kabilang ang Church of the Holy Sepulchre at sa paligid nito, ay naging isang salik ng pagtaas ng pag-aalala ng Kristiyanong komunidad sa Jerusalem.
Batay sa nakatalang datos, sa unang kalahati ng taong 2026, hindi bababa sa 107 kaso ng anti-Christian acts ang naiulat, na higit sa doble ng parehong panahon noong 2024. Binigyang-diin ng mga civil activist at mga katawang nagtatanggol sa karapatan ng mga relihiyosong minorya sa mga sinasakop na teritoryo na ang malaking bahagi ng mga pag-atakeng ito ay nananatiling walang legal na pananagutan at ang mga opisyal ng Zionist ay hindi gumagawa ng seryosong hakbang upang pigilan ang mga ito. Isinulat ng Wall Street Journal sa pagpapatuloy ng ulat na ito na ang kalagayang ito ay hindi lamang nagbabanta sa makasaysayang tela at relihiyosong pagkakaiba-iba ng lungsod ng Jerusalem, kundi nagpapakita rin ng pagpapatuloy ng mga patakarang naghahasik ng pagkakabaha-bahagi sa lungsod na ito sa ilalim ng pananakop.
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