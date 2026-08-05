Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Axios: Ang Amerika, Iran, at Oman ay malapit na sa pansamantalang kasunduan tungkol sa Strait of Hormuz
Inangkin ng website na Axios, na binanggit ang isang opisyal ng Amerika, na ang Washington, Tehran, at Muscat ay nasa bingit ng pag-abot sa isang pansamantalang kasunduan para sa pamamahala ng pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz at ang kasunduang ito ay maaaring ipahayag ngayon.
Batay sa paratang na ito, ang kasunduan ay kinabibilangan ng isang 60-araw na mekanismo sa pagitan ng Iran at Oman na may posibilidad na palawigin. Gayundin, ang mga barkong pumapasok sa Persian Gulf ay dadaan sa hilagang ruta sa tubig ng Iran at ang mga barkong lumalabas ay dadaan sa timog na ruta sa tubig ng Oman at sa koordinasyon ng Iran.
Inangkin din ng Axios na sa panahon ng pagpapatupad ng kasunduang ito, walang mga bayad na kokolektahin mula sa mga barko, ngunit ang Iran ay magkakaroon ng pangangasiwa at kontrol sa pagdaan ng mga sasakyang-dagat. Ang ulat na ito hanggang ngayon ay hindi opisyal na kinumpirma ng Iran o Oman.
Washington – Axios – Ang Amerikanong website na ito, na binanggit ang isang mapagkukunang may alam sa administrasyon ni Donald Trump, ay nag-ulat na pagkatapos ng mga linggo ng negosasyon at pagkagambala sa internasyonal na paglalayag, ang Iran, Amerika, at Oman ay malapit na sa isang pansamantalang kasunduan para sa pamamahala ng pagdaan sa Strait of Hormuz at ang kasunduang ito ay malamang na opisyal na ipahayag ngayon. Batay sa ulat na ito, ang kasunduang ito, na bunga ng pamamagitan ng Muscat, ay kinabibilangan ng isang pansamantalang 60-araw na mekanismo para sa pagdaan ng mga komersyal na barko at tanker.
Ang teknikal na detalye ng planong ito, batay sa isang "hilaga-timog" na modelo, ay idinisenyo: ang mga barkong pumapasok sa Persian Gulf ay dadaan sa hilagang ruta (sa teritoryal na tubig ng Iran) at ang mga barkong lumalabas ay dadaan sa timog na ruta (sa tubig ng Oman). Isang matataas na opisyal ng White House ang nagsabi sa Axios na sa panahong ito, ang Iran ay hindi mangongolekta ng anumang mga bayad mula sa mga barko, ngunit magkakaroon ng ganap na pangangasiwa at kontrol sa pagdaan ng mga sasakyang-dagat. Ang pansamantalang kasunduang ito ay idinisenyo upang lumikha ng katatagan sa mga pandaigdigang merkado ng enerhiya at bawasan ang mga presyo; dahil ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay nagkaroon ng mapaminsalang epekto sa pandaigdigang ekonomiya.
Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang Oman ay may mahalagang papel sa pagsusulong ng kasunduang ito at si Donald Trump, sa kabila ng mga paunang pagdududa at presyon ng Zionist regime, ay sumang-ayon sa pagpapatupad nito. Gayunpaman, sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa Axios na ang huling draft ng kasunduan ay hindi pa nilagdaan at ang "mga posibleng problema" ay umiiral pa rin. Hanggang Agosto 5, 2026, ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran at ang pamahalaan ng Oman ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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