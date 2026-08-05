Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Financial Times: Ipinangako ni Trump ang pagsuko ng Iran, ngunit nahaharap sa pag-urong mula sa mga paunang layunin
Isinulat ng pahayagang Financial Times na si Donald Trump, na nagsimula ng digmaan sa Iran na may sigaw ng "walang-paniniwalang pagsuko," ngayon, pagkatapos ng mga buwan ng labanan, ay pumayag sa isang limitadong kasunduan tungkol sa Strait of Hormuz; isang kasunduan na, ayon sa isinulat ng pahayagang ito, ay malayo sa mga paunang layunin ng White House.
Idinagdag ng ulat na ito na ang mga paunang kahilingan ng Amerika mula sa nuclear at missile program ng Iran hanggang sa pagsuporta sa axis of resistance ay ngayon ay nabawasan sa pagbabalik ng pagdaan sa Strait of Hormuz; isang pagbabago na, ayon sa interpretasyon ng mga kritiko, ay higit na tanda ng pag-urong mula sa mga paunang layunin kaysa sa katuparan ng mga pangako ni Trump.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Financial Times, sa isang analitikal na ulat, ay sinuri ang estratehikong pag-urong ni Donald Trump sa Iran at isinulat na ang Pangulo ng Amerika, na nagsimula ng digmaan sa Iran na may pangako ng "mapagpasiyang tagumpay" at "walang-paniniwalang pagsuko" ng Tehran, ngayon, pagkatapos ng mga buwan ng labanan at pagkabigo sa pagkamit ng mga military goals, ay napilitang tanggapin ang isang limitadong kasunduan tungkol sa pamamahala ng Strait of Hormuz; isang kasunduan na malayo sa mga paunang sigaw ng Washington.
Ayon sa ulat ng Financial Times, ang White House sa simula ay naghangad ng mga layunin tulad ng kumpletong pagtigil ng nuclear at missile program ng Iran, pagtatapos ng suporta ng Tehran sa axis of resistance, at maging ang pagbabago ng rehiyonal na pag-uugali, ngunit ngayon ang mga kahilingang ito ay nabawasan sa pagbabalik ng pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz at paglikha ng isang pansamantalang mekanismo para sa pamamahala nito. Ang pahayagang ito, sa pagtukoy sa posibleng kasunduan ng Iran, Amerika, at Oman para sa pansamantalang muling pagbubukas ng daang ito, ay nagdiin na ang pagbabagong ito ng diskarte, higit na nagpapakita ng diplomatikong tagumpay ng Washington, ay naglalarawan ng isang salaysay ng pag-urong mula sa mga paunang layunin at malaking pagbaba ng antas ng mga kahilingan ng Amerika.
Ang Financial Times, sa pagtukoy din sa mga panloob na panggigipit kay Trump at pagbaba ng kanyang popularidad sa bisperas ng midterm elections, ay sumulat na ang White House ay napilitang tanggapin ang "mga katotohanan sa larangan" at sa halip na mag-udyok ng digmaan, ay nakatuon sa diplomasya at pansamantalang kasunduan. Ang ulat na ito ay inilabas sa panahon na ang website na Axios ay nag-ulat din noong Miyerkules ng kalapitan ng mga panig sa isang pansamantalang kasunduan para sa pamamahala ng Strait of Hormuz. Hanggang Agosto 5, 2026, ang mga opisyal ng Iran at Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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