Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen: Tataargetin din natin ang mga Saudi tanker sa hilagang Red Sea
Ang tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen, sa pagtukoy sa pagdidiin ng naval blockade laban sa Saudi Arabia, ay nagpahayag: "Matapos ang tagumpay sa pagdidiin ng naval blockade mula sa Bab el-Mandeb, binago ng Saudi Arabia ang ruta ng mga tanker nito patungo sa hilagang Red Sea."
Idiniin niya: "Ipagpapatuloy at paiigtingin natin ang mga operasyon ng pag-target sa mga Saudi tanker sa hilagang Red Sea upang ang lahat ng mga daan ng pag-access ay sarado at ang ekwasyon ng 'pagkubkob laban sa pagkubkob' ay mapatatag."
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Ang tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen noong Miyerkules, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay nag-ulat ng pagdidiin ng naval blockade laban sa Saudi Arabia at idineklara na matapos ang tagumpay sa pagsasara ng Bab el-Mandeb Strait, ngayon ay tataargetin din nila ang mga Saudi tanker sa hilagang Red Sea. Batay sa pahayag na ito, ang Saudi Arabia, upang makatakas sa blockade ng Bab el-Mandeb, ay binago ang ruta ng mga tanker nito patungo sa hilagang Red Sea, ngunit palalawakin ng Yemen ang mga target operations sa rehiyong ito upang isara ang lahat ng mga daan ng pag-access ng bansang ito sa dagat.
Dati rin, ang satellite images at maritime tracking data ay nagpakita na hindi bababa sa anim na tanker na may bandila ng Saudi ang nagbago ng kanilang ruta mula sa Bab el-Mandeb Strait patungo sa Cape of Good Hope upang makaiwas sa mga pag-atake ng Yemen. Ang pagbabago ng ruta na ito ay nagdulot ng mabibigat na gastos; kung saan ang oras ng paglalakbay sa rutang Taiwan hanggang Yanbu port ay tumaas mula 24 na araw hanggang higit sa 56 na araw at ginawa ang bawat biyahe na mas mahal ng 2 hanggang 2.5 milyong dolyar. Idiniin din ng tagapagsalita ng Yemen na ang operasyong ito ay magpapatuloy hanggang ang ekwasyon ng "pagkubkob laban sa pagkubkob" ay ganap na mapatatag. Hanggang Agosto 5, 2026, ang Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga banta na ito.
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