Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Amerikanong eksperto: Alam din ni Trump na hindi susuko ang Iran
Si Robert Golotti, associate professor ng political science sa University of Chicago: Ang Washington ay nagbabanta ng malawakang pambobomba sa teritoryo ng Iran o pag-atake sa mga kaalyado ng bansang ito sa rehiyon; habang ang Iran, sa pamamagitan ng pag-atake sa mga barko at gayundin sa mga base ng Amerika sa buong mga bansa ng rehiyon, ay tumutugon sa mga bantang ito.
Alam din ni Trump na ang pagsuko ng Iran ay hindi posible at dahil dito, ang kanyang paulit-ulit na pananalita tungkol sa pangangailangan ng pagsuko ng Tehran ay isang kasangkapan lamang upang makuha ang suporta ng mga ekstremistang right-wing elements sa kanyang koalisyon.
Chicago – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Robert Golotti, associate professor ng political science sa University of Chicago at eksperto sa mga usapin ng Gitnang Silangan, noong Miyerkules, Agosto 5, 2026, sa panayam sa CNN, sa pagtukoy sa estratehikong dead end ng Washington sa Iran, ay nagdiin na alam na alam ni Donald Trump na ang Tehran ay hindi kailanman susuko at ang kanyang paulit-ulit na pagbabanta ng "walang-paniniwalang pagsuko" ng Iran ay higit na isang pampublikong hakbang upang makuha ang suporta ng right-wing extremist faction sa kanyang political coalition kaysa isang tunay na estratehiya. Ayon kay Golotti, ang Iran, sa kabila ng mga buwan ng airstrike, ay hindi lamang bumagsak, ngunit sa pamamagitan ng pag-atake sa mga komersyal na barko at military base ng Amerika sa rehiyon, ay pinatunayan na may "kakayahang magpataw ng mabibigat na gastos" sa Washington.
Si Golotti, na dati ring nagbabala tungkol sa kawalan ng bisa ng estratehiya ng "maximum pressure" laban sa Iran, ay nagdagdag na ang pagbabanta ng malawakang pambobomba sa teritoryo ng Iran o pag-atake sa mga rehiyonal na kaalyado ng bansang ito, sa panahon na ang mga reserba ng depensa at opensibong bala ng Amerika ay lubhang nabawasan, ay hindi lamang hindi praktikal, kundi maaaring humantong sa pagdidiin ng mga tensyon at mas malawakang rehiyonal na labanan. Sa pagtatapos, ipinahiwatig niya na si Trump, sa kabila ng mga paratang ng "mapagpasiyang tagumpay," sa katotohanan ay nakulong sa isang dead end na walang marangal na paraan palabas. Hanggang Agosto 5, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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