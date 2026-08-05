Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Robert Kagan: Ang mga bansa sa Persian Gulf ay hindi na nagnanais na mag-host ng mga military base ng Amerika
Si Robert Kagan, sa panayam sa Responsible Statecraft, ay nagsabi na ang mga pamahalaang Arabo sa Persian Gulf ay hindi nasisiyahan sa kung ano ang itinuturing nilang hindi sapat na security support ng Amerika at hindi na may dating pagnanais na mag-host ng mga military base ng Amerika.
Idiniin niya na alam na alam din ng Washington na ang airstrike lamang ay hindi maaaring sirain ang nuclear program ng Iran o baguhin ang pampulitikang istruktura ng bansang ito, at ang mga layuning ito ay hindi makakamit nang walang ground operation.
Washington – Responsible Statecraft – Si Robert Kagan, kilalang analyst ng foreign policy at senior fellow ng Brookings Institution, sa panayam sa Responsible Statecraft ay nagsiwalat ng pagbabago ng diskarte ng mga bansang Arabo sa Persian Gulf tungkol sa military presence ng Amerika. Si Kagan, na isa sa mga senior adviser ng foreign policy sa mga administrasyon ng Republikano at Demokratiko, ay nagpahayag na ang mga pamahalaang Arabo sa rehiyon, dahil sa kawalang-kasiyahan sa antas ng security support ng Washington at lumalaking kahinaan ng kanilang imprastraktura sa mga pag-atake ng Iran, ay nawalan ng dating pagnanais na mag-host ng mga military base ng Amerika.
Si Kagan, na sa nakaraan ay isa sa mga tagasuporta ng military intervention sa Gitnang Silangan, sa pagtukoy sa pagkabigo ng limang-buwan na airstrike na pahinain ang pampulitikang istruktura at nuclear program ng Iran, ay nagdiin na alam ng Washington mula sa simula na ang mga layuning ito ay hindi makakamit nang walang malawakang ground operation. Gayunpaman, ang pagsasagawa ng naturang operasyon ay nangangailangan ng sampu-sampung libong sundalo at mabibigat na gastos, na dahil sa pagbaba ng domestic support para sa digmaan, ay praktikal na hindi available sa White House. Ang pagsusuring ito ay inilabas sa panahon na sa mga nakalipas na linggo, ang ilang mga military base ng Amerika sa rehiyon ay tinarget ng drone at missile attacks ng Iran at ang mga bansang Arabo sa rehiyon ay nanawagan din para sa pagpipigil at pagbabalik sa diplomasya.
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