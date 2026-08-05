Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Naglabas ang Israel ng babala sa paglikas para sa isang lugar sa timog Lebanon
Pag-aangkin ng hukbo ng Israel:
Isang babala sa paglikas ang inilabas para sa mga residente ng bayan ng al-Mansouri sa timog Lebanon.
Nilabag ng Hezbollah ang kasunduan sa tigil-putukan at ang hukbo ay kikilos laban dito.
Beirut – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang hukbo ng Zionist regime, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay inangkin na dahil sa "paglabag ng Hezbollah sa kasunduan sa tigil-putukan," naglabas ito ng agarang babala sa paglikas para sa mga residente ng bayan ng al-Mansouri sa timog Lebanon. Batay sa pahayag na ito, inihayag ng hukbo ng Israel na ito ay "kikilos" sa nabanggit na lugar; isang hakbang na, dahil sa kasaysayan ng malawakang pagkawasak ng mga tirahan sa mga nakaraang pag-atake, ay nagpukaw ng seryosong alalahanin tungkol sa kaligtasan ng mga sibilyan.
Ang bayan ng al-Mansouri, na matatagpuan malapit sa hangganan ng sinasakop na Palestine, sa mga nakalipas na buwan ay paulit-ulit na tinarget ng artilerya at airstrike ng Zionist regime at batay sa opisyal na estadistika ng Lebanon, mula noong Marso 2 hanggang ngayon, ang mga pag-atake sa timog Lebanon ay nagresulta sa pagkamartir ng hindi bababa sa 4,333 katao at pagkasugat ng 12,236 iba pa. Kinondena rin ng pamahalaan ng Lebanon at ng mga grupo ng paglaban ang paulit-ulit na paglabag ng Israel sa tigil-putukan. Hanggang Agosto 5, 2026, ang Hezbollah at ang pamahalaan ng Lebanon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang na ito.
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