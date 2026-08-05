Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga banta ni Trump ay hindi na nakakatakot sa mundo
Isinulat ng Washington Post sa isang kamakailang artikulo na ang mga banta ni Trump ay hindi na nagdudulot ng takot at pag-urong ng mga pamahalaan tulad ng dati. Maraming mga bansa ang nakarating sa konklusyon na ang Pangulo ng Amerika ay madalas na lumilikha ng presyon sa pamamagitan ng mabibigat na banta, mula sa pagpapataw ng mga taripa at pagsakop sa Greenland hanggang sa pagkawasak ng Iran; ngunit kapag nahaharap sa seryosong paglaban, umuurong siya mula sa kanyang mga posisyon.
Ayon sa isinulat ng pahayagang ito, ang paglaban ng Iran ay ang pinakamalinaw na halimbawa ng pagbaba ng kapangyarihan ng mga banta ni Trump. Sa kabila ng mga pag-atake at paulit-ulit na ultimatum ng Washington, ang Islamic Republic of Iran ay hindi sumuko at napanatili ang kontrol sa Strait of Hormuz; bilang resulta, napilitan si Trump na baguhin ang ilan sa kanyang mga idineklarang layunin. Natuklasan din ng China, Brazil, at ilang mga bansang Europeo na ang paninindigan laban sa mga panggigipit ng Amerika ay nagbubunga ng higit na resulta kaysa sa pagbibigay ng konsesyon.
Washington – Pahayagang Washington Post – Ang pahayagang ito, sa isang pagsusuri na inilabas noong Miyerkules, Agosto 5, 2026, ay tinalakay ang pagbaba ng kakayahang pagpigil at mga banta ni Donald Trump sa internasyonal na larangan at isinulat na ang mabibigat na banta ng Pangulo ng Amerika, mula sa pagpapataw ng mga taripa hanggang sa pagsakop sa Greenland at pagkawasak sa Iran, ay hindi na nakakatakot sa mga pamahalaan. Ayon sa mga analista ng pahayagang ito, si Trump, sa kabila ng matatalas na retorika, sa pagharap sa seryosong paglaban, ay mabilis na umuurong mula sa kanyang mga posisyon at ang bagay na ito ay lubhang nagpababa sa kakayahang pagpigil ng White House sa mundo.
Ang Washington Post, sa pagtukoy sa paglaban ng Islamic Republic of Iran sa mga pag-atake at paulit-ulit na ultimatum ng Washington, ay itinuring ang kasong ito bilang "pinakamalinaw na halimbawa" ng pagbaba ng kapangyarihan ng mga banta ni Trump at idiniin na ang Tehran, sa kabila ng mga buwan ng military aggression, ay hindi lamang sumuko, ngunit napanatili rin ang kontrol sa Strait of Hormuz at pinilit si Trump na baguhin ang kanyang mga idineklarang layunin. Binanggit din ng pahayagang ito ang karanasan ng iba pang mga bansa kabilang ang China, Brazil, at ilang mga bansang Europeo na, sa pamamagitan ng paninindigan laban sa mga panggigipit ng Amerika, ay nakarating sa konklusyon na ang paglaban sa pananakot at unilateralismo ng Washington ay nagbubunga ng higit na resulta kaysa sa pagbibigay ng konsesyon. Ang pagsusuring ito ay inilabas sa panahon na si Trump ay kamakailan ay pumayag sa isang pansamantalang kasunduan para sa pamamahala ng Strait of Hormuz.
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