Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Latin America sa ilalim ng "orange wave" ni Trump
Ang "orange wave," bilang extraterritorial na bersyon ng Trumpism na may kombinasyon ng agresibong populismo at security alliances, ay ginawa ang kalahati ng Latin America na isang hegemonic arm ng Washington.
Ang muling pagsasaayos na ito, na nakamit sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa mga estruktural na agwat, panlipunang kahilingan, at demokratikong karapatan ng mga bansa, ay lumikha ng isang lubhang hindi matatag na kaayusan na dayuhan sa mga dinamikong katotohanan ng kontinenteng ito, na malamang na babagsak sa harap ng unang panloob na unos.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Mula nang bumalik si Donald Trump sa White House, ang malalim na pagbabago ay naganap sa pampulitikang mapa ng Latin America. Ang "orange wave," na ipinakilala ng mga analista bilang extraterritorial na bersyon ng Trumpism, sa loob ng wala pang dalawang taon ay nagtulak sa 12 bansa kabilang ang Argentina, Colombia, at Peru patungo sa matinding kanan at malapit sa Washington. Ang penomenong ito, na pinangalanan ng magasing Economist, ay tumutukoy sa isang istilo ng politika na nakabatay sa personalistang pamumuno, permanenteng paghaharap, pagpapahina ng mga institusyon, at pangako ng pagpapakita ng lakas laban sa krimen at katiwalian.
Batay sa pagsusuri ng mga eksperto, ang pagbabagong ito ng direksyon ay pangunahing bunga ng "parusang boto" ng mga mamamayan laban sa mga nakaraang pamahalaan na nabigo na matiyak ang seguridad, paglago ng ekonomiya, at trabaho. Gayunpaman, ang pagkakahanay na ito sa Washington ay nagpukaw ng mga alalahanin tungkol sa pagpapahina ng demokrasya at mas malaking pag-asa ng rehiyon sa mga unilateral na patakaran ng Amerika. Ayon sa isang analista, ang kalakaran na ito ay naganap habang ang Brazil at Mexico — ang dalawang pinakamalaking ekonomiya ng rehiyon — ay nagpapanatili pa rin ng mga leftist na base, at kung ang mga leftist ay manalo sa susunod na halalan sa Brazil, maaaring lumikha ng mga limitasyon para sa alon na ito.
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