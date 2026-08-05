Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen: Tinarget namin ang isang Saudi tanker sa lugar ng Yanbu
Yahya Saree:
Alinsunod sa pagpapatupad ng pagbabawal sa paglalayag para sa kaaway na Saudi, ang armadong pwersa ng Yemen, sa tulong ng Diyos, ay nagtagumpay na i-target ang Saudi tanker na "Wafa" sa hilagang Red Sea, sa harap ng lugar ng Yanbu.
Ang operasyong ito ay isinagawa gamit ang ilang ballistic missiles at, sa tulong ng Diyos, ay nagkaroon ng tumpak na tama.
Sa pagsasagawa ng operasyong ito, ang kabuuang bilang ng mga barko na tinarget ng aming mga pwersa mula nang magsimula ang pagkubkob ay umabot sa 8 Saudi tanker, at ang kabuuang bilang ng mga barko na napigilan sa pagdaan ay umabot sa 29 Saudi tanker.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Si Yahya Saree, tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen, noong Miyerkules, 14 Mordad (Agosto 5, 2026), sa pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ay nag-ulat ng isang bagong operasyon laban sa isang Saudi tanker sa hilagang Red Sea. Batay sa pahayag na ito, ang Saudi tanker na "Wafa" sa baybayin ng Yanbu ay tinarget ng ilang ballistic missiles at nagkaroon ng tumpak na tama.
Idiniin ng tagapagsalita ng Yemen na ang operasyong ito ay isinagawa alinsunod sa pagdidiin ng naval blockade laban sa Saudi Arabia at pagpapatupad ng ekwasyon ng "pagkubkob laban sa pagkubkob." Sa pagtukoy sa pagbabago ng ruta ng mga Saudi tanker patungo sa hilagang Red Sea matapos ang pagsasara ng Bab el-Mandeb, nagbabala siya na ang mga target operations sa rehiyong ito ay magpapatuloy at paiigtingin upang ang lahat ng mga daan ng pag-access ng Saudi Arabia sa dagat ay sarado.
Sa pag-atakeng ito, ang kabuuang bilang ng mga Saudi tanker na tinarget mula nang magsimula ang naval blockade ay umabot sa 8, at 29 na tanker ang napigilan sa pagdaan sa tubig ng rehiyon. Hanggang Agosto 5, 2026, ang Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pag-atakeng ito at mga banta ng Yemen.
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