Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkairita ni Hegseth sa ulat ng CNN tungkol sa pagbaba ng missile reserves ng Amerika
Si Pete Hegseth, Kalihim ng Digmaan ng Amerika, bilang tugon sa ulat ng CNN tungkol sa pagbaba ng mga reserbang armas ng hukbo ng bansang ito matapos ang mga pag-atake sa Iran, nang walang pagbibigay ng paliwanag tungkol sa mga ulat na ito na inilabas sa mga nakaraang araw at binanggit bilang isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-urong ni Donald Trump mula sa pagbabanta ng pagdidiin ng mga pag-atake laban sa Iran, ay sumulat sa social network na X: "Ang headline na ito ay kasinungalingan. Kasiraan sa inyo; hindi pa tayo sapat na napopoot sa pekeng media."
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