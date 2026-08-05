Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga Demokratiko sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, hinamon ang ulat ng mga nasawi sa digmaan sa Iran
2 Demokratikong kinatawan sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, sa pagpapadala ng isang liham kay Pete Hegseth, Kalihim ng Digmaan, ay nagduda sa paraan ng pagtatala at pag-aanunsiyo ng estadistika ng mga nasawi ng mga pwersang Amerikano sa digmaan sa Iran.
Sina Robert Garcia at Suhas Subramanyam noong Martes, sa pagpuna sa tinatawag nilang "mga kahina-hinalang pagbabago" sa opisyal na estadistika ng mga nasawi, ay nanawagan para sa transparency ng Pentagon sa bagay na ito.
Idineklara rin ng 2 kinatawan na ito na ang Committee on Oversight ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika ay nagsimula ng isang imbestigasyon tungkol sa paraan ng pagtatala at pag-uulat ng mga nasawi ng mga pwersang Amerikano sa panahon ng digmaan sa Iran.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Sina Robert Garcia at Suhas Subramanyam, dalawang Demokratikong kinatawan sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika, noong Martes, sa pagpapadala ng isang liham kay Pete Hegseth, Kalihim ng Digmaan ng administrasyon ni Trump, ay hinamon ang paraan ng pagtatala at pag-aanunsiyo ng estadistika ng mga nasawi ng mga pwersang militar ng Amerika sa digmaan sa Iran. Ang dalawang kinatawan na ito, sa pagtukoy sa "mga kahina-hinalang pagbabago" sa opisyal na estadistika ng mga nasawi at malaking agwat sa pagitan ng mga ulat ng Pentagon at independiyenteng mga pagtataya, ay nanawagan para sa agarang transparency ng Department of Defense sa bagay na ito.
Batay sa liham na ito, ang Committee on Oversight ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika ay nagsimula ng malawakang imbestigasyon tungkol sa paraan ng pagtatala at pag-uulat ng mga nasawi ng mga pwersang Amerikano sa panahon ng digmaan sa Iran. Idiniin nina Garcia at Subramanyam na ang mga Amerikano ay may karapatang malaman ang tunay na makataong gastos ng digmaang ito at ang pamahalaan ay hindi maaaring, sa pamamagitan ng pagbabago sa mga kategorya ng estadistika, itago ang tunay na lawak ng mga nasawi. Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahon na ang mga ulat tungkol sa pagtatangka ng Pentagon na paliitin ang mga nasawi sa pamamagitan ng paglikha ng bagong kategoryang "Overseas Operations" at paghihiwalay ng ilang mga namatay at nasugatan mula sa pangunahing estadistika ng digmaan ay dati nang inilabas. Hanggang Agosto 5, 2026, ang Department of Defense ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa liham na ito.
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