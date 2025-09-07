Ulat na Larawan | Seremonya ng Paggunita sa Anibersaryo ng Pagpanaw ni Allameh Ayatollah Sayyid Ja‘far Murtadha Amili
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang seremonya ng paggunita sa anibersaryo ng pagpanaw ng dakilang iskolar at mananaliksik, Allameh Ayatollah Sayyid Ja‘far Murtadha Amili, ay ginanap ngayong Huwebes, ika-13 ng Ordibehesht 1404, pagkatapos ng pagdarasal ng Maghrib at Isha sa Al al-Bayt (a.s.) Institute sa Qom. ………….. 329
7 Setyembre 2025 - 11:07
News ID: 1724401
Your Comment