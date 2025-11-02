Ulat na may larawan Ika-17 na Pagtitipon para sa Pagpupugay sa mga Natatanging Mag-aaral mula sa Yazd sa mga Seminaryo ng Islam sa Qom
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ika-17 na pagtitipon para sa pagpupugay sa mga natatanging mag-aaral mula sa Yazd sa mga seminaryo ng Islam ay ginanap ngayong umaga, Huwebes, ika-8 ng Aban 1404 (Oktubre 30, 2025), sa Shabestan ng Masjid Imam Hassan Askari (AS) sa lungsod ng Qom.
Ang seremonya ay tumuon sa mga larangan ng agham, pananaliksik, Qur’an at Ahlul-Bayt, pati na rin sa kultura at sining.
Dumalo at nagsalita sa okasyon si Ayatollah Karimi Jahromi, na nagbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral at guro.
