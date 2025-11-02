Ulat na may larawan | Pagpupulong ng Kumandante ng Sepah Mohammad Rasulullah ng Tehran kay Ayatollah al-Uzma Jawadi Amoli
Ngayong tanghali, Huwebes, ika-8 ng Aban 1404 (Oktubre 30, 2025), naganap ang isang mahalagang pagpupulong sa opisina ni Ayatollah al-Uzma Jawadi Amoli sa lungsod ng Qom.
2 Nobyembre 2025 - 08:45
News ID: 1745483
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- isang mahalagang pagpupulong sa opisina ni Ayatollah al-Uzma Jawadi Amoli sa lungsod ng Qom.
Dumalo sa pagpupulong ang Kumandante ng Sepah Mohammad Rasulullah ng Tehran kasama ang ilang mga kinatawan, mga opisyal, at mga tagapamahala ng nasabing institusyon.
Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ang mga mahahalagang isyu kaugnay ng relihiyon, seguridad, at papel ng mga institusyong panrelihiyon sa lipunan.
