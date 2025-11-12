Larawang Balita: Mga Kabataang Pranses sa Aix, Nagprotesta Laban sa Krimen at Pagpatay ng Lahi ng Rehimeng Israeli sa Gaza
Nagtipon ang mga kabataang Pranses sa lungsod ng Aix-en-Provence upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza. Bitbit ang mga plakard at bandila ng Palestina, nanawagan sila ng hustisya para sa mga sibilyang biktima ng digmaan at ng pagtatapos sa okupasyon.
Ang protesta ay bahagi ng mas malawak na kilusan sa Europa na nagpapakita ng pakikiisa sa mamamayang Palestino. Sa kabila ng malamig na panahon, nagpakita ang mga kabataan ng matinding damdamin, gamit ang mga slogan tulad ng “Itigil ang genocide sa Gaza” at “Kalayaan para sa Palestina.”
Ang ganitong mga kilos-protesta ay nagpapakita ng lumalawak na kamalayan ng kabataan sa mga isyung pandaigdig at ng kanilang paninindigan para sa karapatang pantao.
