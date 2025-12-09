Pagpapalawak ng Pananakop – Pagtatalaga ng Zionistang Hukbo sa “Yellow Line” bilang Permanenteng Hangganan sa Gaza
Ang deklarasyon ng Israeli army na gawing permanenteng hangganan ang tinatawag na Yellow Line—isang buffer zone na halos naghahati sa Gaza—ay malinaw na indikasyon ng pormalisasyon ng de-facto occupation. Mula nang itatag ito matapos ang ceasefire noong Oktubre 2025, unti-unti itong naging instrumento ng teritoryal na kontrol, hanggang sa tuluyan nang ideklarang pangmatagalang hangganan.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang deklarasyon ng Israeli army na gawing permanenteng hangganan ang tinatawag na Yellow Line—isang buffer zone na halos naghahati sa Gaza—ay malinaw na indikasyon ng pormalisasyon ng de-facto occupation.
Mula nang itatag ito matapos ang ceasefire noong Oktubre 2025, unti-unti itong naging instrumento ng teritoryal na kontrol, hanggang sa tuluyan nang ideklarang pangmatagalang hangganan.
Maikling Pinalawig na Analitikong Komentaryo
1. Kontekstong Pampulitika
2. Heopolitikal na Implikasyon
Ang kontrol ng Israel sa 53% ng kabuuang teritoryo ng Gaza, kabilang ang silangan, hilaga, at ilang bahagi ng timog, ay nagpapakita ng:
Pagpapalawak ng estratehikong lalim (strategic depth) ng hukbong Israeli
Pagkawasak sa teritoryal na integridad ng Gaza
Pagpapahina sa kakayahan ng mga lokal na institusyon na pamahalaan ang lugar
Ito ay higit pa sa buffer zone — ito ay bagong land-restructuring project sa ilalim ng militar na okupasyon.
3. Humanitarian at Sosyopolitikal na Epekto
Ang paghahati sa Gaza ay:
Nagdudulot ng pagkakahiwalay ng mga komunidad, pagbabawal sa paggalaw, at patuloy na kawalan ng seguridad
Nagreresulta sa pagpigil ng suplay ng pagkain, gamot, at serbisyong sibiko
Lumilikha ng permanenteng krisis, kung saan ang populasyon ay pinananatili sa kondisyon ng dependency at kawalang katiyakan
Kung ang Yellow Line ay tuluyang ma-institutionalize, ang Gaza ay magiging isang fragmented territory na walang functional sovereignty.
4. Pangwakas na Pagsusuri
Ang deklarasyon ay hindi simpleng hakbang pangseguridad; ito ay estratehikong pagbuo ng bagong geopolitical reality:
Ito ay malinaw na paglabag sa internasyonal na batas
Bahagi ito ng long-term containment strategy laban sa Gaza
At isang pagtatangka na ipilit ang bagong status quo na pabor sa Israel sa kabila ng mga pandaigdigang panawagan para sa tunay na kapayapaan at rekonstruksiyon
Sa kabuuan, ang Yellow Line ay simbolo ng pinalawak at pinatatag na okupasyon, nakaangkla sa militarisasyon at hegemonikong kontrol sa teritoryo ng Gaza.
