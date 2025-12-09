  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Pagpapalawak ng Pananakop – Pagtatalaga ng Zionistang Hukbo sa “Yellow Line” bilang Permanenteng Hangganan sa Gaza

Ang deklarasyon ng Israeli army na gawing permanenteng hangganan ang tinatawag na Yellow Line—isang buffer zone na halos naghahati sa Gaza—ay malinaw na indikasyon ng pormalisasyon ng de-facto occupation. Mula nang itatag ito matapos ang ceasefire noong Oktubre 2025, unti-unti itong naging instrumento ng teritoryal na kontrol, hanggang sa tuluyan nang ideklarang pangmatagalang hangganan.

9 Disyembre 2025 - 04:27
News ID: 1759364

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang deklarasyon ng Israeli army na gawing permanenteng hangganan ang tinatawag na Yellow Line—isang buffer zone na halos naghahati sa Gaza—ay malinaw na indikasyon ng pormalisasyon ng de-facto occupation.

Mula nang itatag ito matapos ang ceasefire noong Oktubre 2025, unti-unti itong naging instrumento ng teritoryal na kontrol, hanggang sa tuluyan nang ideklarang pangmatagalang hangganan.

Maikling Pinalawig na Analitikong Komentaryo

1. Kontekstong Pampulitika

2. Heopolitikal na Implikasyon

Ang kontrol ng Israel sa 53% ng kabuuang teritoryo ng Gaza, kabilang ang silangan, hilaga, at ilang bahagi ng timog, ay nagpapakita ng:

Pagpapalawak ng estratehikong lalim (strategic depth) ng hukbong Israeli

Pagkawasak sa teritoryal na integridad ng Gaza

Pagpapahina sa kakayahan ng mga lokal na institusyon na pamahalaan ang lugar

Ito ay higit pa sa buffer zone — ito ay bagong land-restructuring project sa ilalim ng militar na okupasyon.

3. Humanitarian at Sosyopolitikal na Epekto

Ang paghahati sa Gaza ay:

Nagdudulot ng pagkakahiwalay ng mga komunidad, pagbabawal sa paggalaw, at patuloy na kawalan ng seguridad

Nagreresulta sa pagpigil ng suplay ng pagkain, gamot, at serbisyong sibiko

Lumilikha ng permanenteng krisis, kung saan ang populasyon ay pinananatili sa kondisyon ng dependency at kawalang katiyakan

Kung ang Yellow Line ay tuluyang ma-institutionalize, ang Gaza ay magiging isang fragmented territory na walang functional sovereignty.

4. Pangwakas na Pagsusuri

Ang deklarasyon ay hindi simpleng hakbang pangseguridad; ito ay estratehikong pagbuo ng bagong geopolitical reality:

Ito ay malinaw na paglabag sa internasyonal na batas

Bahagi ito ng long-term containment strategy laban sa Gaza

At isang pagtatangka na ipilit ang bagong status quo na pabor sa Israel sa kabila ng mga pandaigdigang panawagan para sa tunay na kapayapaan at rekonstruksiyon

Sa kabuuan, ang Yellow Line ay simbolo ng pinalawak at pinatatag na okupasyon, nakaangkla sa militarisasyon at hegemonikong kontrol sa teritoryo ng Gaza.

.........

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha