Ano ang Sanhi ng Sagupaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matinding sagupaan sa hangganan ng Thailand at Cambodia ang sumiklab nitong Huwebes, kung saan:
Thailand ay nagsagawa ng airstrikes laban sa mga target ng militar SA Cambodia.
Cambodia ay inakusahan ng pagpapaputok ng rocket at artillery
Sa insidente:
- 11 sibilyang Thai, kabilang ang isang batang 8 taong gulang, at isang sundalo ang nasawi
- Hindi pa tiyak ang bilang ng nasawi sa panig ng Cambodia
Pinagmulan ng Alitan
- Ang pinagmulan ng sigalot ay mula pa noong panahon ng kolonyalismo ng France, na nagtakda ng hangganan noong 1900s
- May 817 km ng hangganang pinag-aawayan, na paulit-ulit na naging sanhi ng tensyon sa loob ng mahigit isang siglo
Mga Pangyayari Kamakailan
- Noong Mayo, isang sundalong Cambodian ang napatay sa sagupaan sa isang disputed area
- Cambodia ay nagbawal ng importasyon ng prutas, gulay, pelikula, at internet mula sa Thailand
- Thailand ay nagpatupad ng border restrictions at pinatalsik ang ambassador ng Cambodia
Panloob na Politika
Cambodia:
- Pinamumunuan ng Hun Manet, anak ni Hun Sen, na dating matagal na lider
- Posibleng ginagamit ang krisis upang palakasin ang posisyon ng anak
Thailand:
- PM Paetongtarn Shinawatra ay suspendido
- Nahaharap sa kritisismo dahil sa leaked audio kung saan tinawag niyang “uncle” si Hun Sen at nangakong tutugunan ang mga hiling nito
- Nagdulot ito ng pagkawala ng tiwala sa pamahalaan at pagbaba ng stock market
Posibleng Solusyon
- Cambodia ay humiling ng arbitrasyon mula sa International Court of Justice (ICJ), ngunit hindi kinikilala ng Thailand ang hurisdiksyon nito
- ASEAN ay nananawagan ng de-escalation, ngunit mahina ang impluwensya
- China ang tanging posibleng tagapamagitan, ngunit ang malapit nitong ugnayan sa Cambodia ay ikinababahala ng Bangkok.
