Ano ang Sanhi ng Sagupaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia?

26 Hulyo 2025 - 11:31
Matinding sagupaan sa hangganan ng Thailand at Cambodia ang sumiklab nitong Huwebes, kung saan: Thailand ay nagsagawa ng airstrikes laban sa mga target ng militar SA Cambodia.

 Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-

Cambodia ay inakusahan ng pagpapaputok ng rocket at artillery

Sa insidente:

- 11 sibilyang Thai, kabilang ang isang batang 8 taong gulang, at isang sundalo ang nasawi

- Hindi pa tiyak ang bilang ng nasawi sa panig ng Cambodia

Pinagmulan ng Alitan

- Ang pinagmulan ng sigalot ay mula pa noong panahon ng kolonyalismo ng France, na nagtakda ng hangganan noong 1900s

- May 817 km ng hangganang pinag-aawayan, na paulit-ulit na naging sanhi ng tensyon sa loob ng mahigit isang siglo

Mga Pangyayari Kamakailan

- Noong Mayo, isang sundalong Cambodian ang napatay sa sagupaan sa isang disputed area

- Cambodia ay nagbawal ng importasyon ng prutas, gulay, pelikula, at internet mula sa Thailand

- Thailand ay nagpatupad ng border restrictions at pinatalsik ang ambassador ng Cambodia

Panloob na Politika

Cambodia:

- Pinamumunuan ng Hun Manet, anak ni Hun Sen, na dating matagal na lider

- Posibleng ginagamit ang krisis upang palakasin ang posisyon ng anak

Thailand:

- PM Paetongtarn Shinawatra ay suspendido

- Nahaharap sa kritisismo dahil sa leaked audio kung saan tinawag niyang “uncle” si Hun Sen at nangakong tutugunan ang mga hiling nito

- Nagdulot ito ng pagkawala ng tiwala sa pamahalaan at pagbaba ng stock market

Posibleng Solusyon

- Cambodia ay humiling ng arbitrasyon mula sa International Court of Justice (ICJ), ngunit hindi kinikilala ng Thailand ang hurisdiksyon nito

- ASEAN ay nananawagan ng de-escalation, ngunit mahina ang impluwensya

- China ang tanging posibleng tagapamagitan, ngunit ang malapit nitong ugnayan sa Cambodia ay ikinababahala ng Bangkok.

