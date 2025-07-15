Ulat ng larawan: Sinira ng hukbong Israeli ang ilang sementeryong Palestino at ang mga toldang nakapaligid dito sa Khan Younis
Ulat ng larawan: Sinira ng hukbong Israeli ang ilang sementeryong Palestino at ang mga toldang nakapaligid dito sa Khan Younis Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinira ng hukbong Israeli ang isang sementeryong Palestino at ang mga nakapaligid na tolda sa Khan Younis, sa timog ng Gaza Strip. Bilang dahilan, sinabi ng mga puwersa ng Israel na sila ay naghahanap ng mga labi ng mga nawawalang sundalong Israeli. ……………. 328
15 Hulyo 2025 - 11:33
News ID: 1707955
