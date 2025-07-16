Ulat ng Larawan | Paglilibing sa mga Bangkay ng Dalawang Martir ng Pag-atake ng Rehimeng Zionista sa Qom
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga bangkay ng mga martir na sina Alireza Rezazadeh Moghadam at Ali Alirezaei, na napaslang sa pinakahuling pag-atake ng rehimeng Zionista sa bansa, ay inilibing noong umaga ng Martes (Hulyo 14, 2025) sa lungsod ng Qom. Detalye ng Seremonya Nagsimula ang seremonya mula sa Moske ni Imam Hassan Askari (AS). Libu-libong mamamayan at mga pamilya ng mga martir ang dumalo. Ang prusisyon ay nagtapos sa Haram ni Hazrat Fatima Masumeh (SA), isang banal na lugar sa Qom. ………….. 328
16 Hulyo 2025 - 10:41
News ID: 1708307
Your Comment