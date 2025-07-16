Mga ulat ng Larawan: Mga Martsa para sa Araw ng Kalinisang-Puri at Hijab sa Banal na Lungsod ng Mashhad
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iginanap ang malawakang martsa sa lungsod ng Mashhad bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalinisang-Puri at Hijab.Paglahok ng Kababaihan Libu-libong kababaihang Iranian ang lumahok sa martsa Bitbit nila ang mga watawat ng Iran bilang simbolo ng pambansang pagkakaisa at suporta sa mga relihiyosong halaga. Lugar ng Martsa sinagawa ang pagtitipon sa mga pangunahing lansangan ng Mashhad, lungsod kung saan matatagpuan ang banal na dambana ni Imam Reza (AS). Ang martsa ay bahagi ng taunang pagdiriwang na layuning ipakita ang kahalagahan ng hijab at kalinisang-puri sa kulturang Islamiko ng Iran. ………………. 328
16 Hulyo 2025 - 12:15
