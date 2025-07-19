Gaza: Gutom at Paglipol sa Panahon ng Zionistang Genocidal na Kaganapan sa Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa likod ng mga karaniwang balita ng kaunlaran at kasaganaan sa mundo, isang nakapanlulumong larawan ang ibinahagi mula sa Gaza: higit sa dalawang milyong katao ay patuloy na nakararanas ng matinding gutom, pagkasira, at kawalan ng pangunahing serbisyo sa gitna ng walang humpay na pambobomba. Pangunahing Puntos: Sa mundo kung saan niluluwalhati ang kaligayahan, kaunlaran at modernong pamumuhay, ang Gaza ay nananatiling napag-iwanan — durog sa gitna ng apoy ng digmaan, kulang sa pagkain, tubig, kuryente, kalinisan, at tahanan. Ilang taon na ng patuloy na karahasan: araw-araw may mga namamatay, may mga napuputulan ng bahagi ng katawan, nawawalan ng pandinig o paningin, habang ang natitirang buhay ay binabansagang “mga nasugatan” sa mga balita. Realidad sa Lupa: Habang ang ibang bansa ay nagtatapon ng labis na pagkain para sa imahe, ang mga mamamayan ng Gaza ay lumalaban para sa isang supot ng harina. Mga bata ang umuungol sa sakit ng gutom; mga kabataan ang nagpapaalam sa pamilya bago lumabas — walang katiyakang sila'y makakabalik. Sa gitna ng "panahon ng mga screen," lumilitaw lamang sila bilang mga numero sa mga headline — hindi bilang mga tao. Mensahe ng Pagkabagabag: Ang ulat ay isang matinding paalala sa pagkakaiba ng karanasan sa pagitan ng mga nakaluluwag at mga napag-iwanan, at sa moral na puwang sa pagitan ng kaginhawahan at kawalang-puso. …………
19 Hulyo 2025 - 10:02
News ID: 1709222
Your Comment