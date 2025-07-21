Ulat na may larawan “Paglaban sa ilalim ng apoy”: Kuwento ng isang mamamahayag na nagtapos ng balita sa sigaw ng “Allahu Akbar”
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pagbisita ng mga dayuhang mamamahayag sa gusaling salamin ng IRIB (Iranian state broadcaster), isang studio ang ipinakita na naging simbolo ng katatagan sa gitna ng direktang pag-atake ng Israel. Dito, si Sahar Emami ay nanatili sa harap ng kamera hanggang sa huling sandali, ipinagpatuloy ang kanyang ulat, at nagtapos sa sigaw ng “Allahu Akbar”—isang sandaling naging sagisag ng katotohanan. Ang presensya ng mga mamamahayag mula sa iba’t ibang panig ng mundo sa lugar na ito ay hindi lamang pagpupugay sa matatag na pamamahayag, kundi patunay ng kabiguan ng kampanya ng media assassination ng kalaban at pagpapatuloy ng salaysay ng sambayanang Iranian. …………… 328
