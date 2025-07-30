Malungkot na Pagkamatay ng 3 Zaire ng Arbaeen, Kabilang ang 2 Iranian, sa Daan ng Paglalakad

Tatlong Zaire ng Arbaeen—dalawang Iranian at isang kabataang Iraqi—ang nalunod sa rehiyon ng “Abu Juwainlah” sa timog-silangang lalawigan ng Dhi Qar, Iraq.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), ang tatlong Zaire ng Arbaeen, kabilang ang dalawang Iranian at isang 16-taong-gulang na kabataang Iraqi mula sa distrito ng Zubair sa lalawigan ng Basra, ay nalunod habang naglalakad patungong Karbala sa rehiyon ng Abu Juwainlah, lungsod ng Al-Chibayish, lalawigan ng Dhi Qar.
Ayon kay Hujjat al-Islam Muhammad Hussein, imam ng Masjid Imam Ali (AS) sa Al-Chibayish, ang dalawang Iranian ay bahagi ng mga karaban ng mga naglalakad na Zaire patungong Karbala. Ang ikatlong biktima ay isang kabataang Iraqi mula sa Zubair.
Ang mga bangkay ng tatlong Zaire ay inihatid sa Masjid Imam Ali (AS) sa Al-Chibayish, kung saan sila ay inilibing sa gitna ng matinding lungkot at pagdadalamhati ng mga lokal na residente, mga Zaire ng Arbaeen, at mga puwersang panseguridad.
Muling binigyang-diin ng insidenteng ito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa kaligtasan at ang pangangailangan ng maayos na pamamahala sa mga ruta ng paglalakad ng Arbaeen—lalo na sa mga lugar na may mga ilog o hindi ligtas na tulay.
