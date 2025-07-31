Ulat ng Larawqan | Krisis sa Pagkain at Nutrisyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hindi maayos ang pamamahagi ng tulong sa loob ng Gaza, lalo na sa mga lugar na lubhang nasalanta. Ayon sa Ministry of Health ng Palestina, dose-dosenang bata ang namatay mula pa noong Oktubre 2023 dahil sa malnutrisyon. Babala mula sa Pandaigdigang Komunidad Naglabas ng matinding babala ang mga internasyonal na organisasyon tungkol sa paglapit ng krisis sa antas ng taggutom. May mga ulat ng mga batang kumakain ng dahon ng puno dahil sa matinding gutom. Ayon sa ulat ng NPR, mahigit 130 katao ang namatay dahil sa gutom at kakulangan sa nutrisyon. ………….. 328
31 Hulyo 2025 - 12:20
News ID: 1713364
