Ulat na May Larawan Walang Kapantay na Demonstrasyon ng Daang Libong Tagasuporta ng Palestina sa Sydney
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isa sa mga pinakamalaking pagtitipon ng suporta para sa mamamayang Palestino, mahigit sa 300,000 mamamayan ng Australia ang nagmartsa sa mga lansangan ng Melbourne at Sydney noong Linggo. Bitbit ng mga kalahok ang mga watawat ng Palestina, mga plakard laban sa digmaan, at mga islogang protesta, na humihiling ng pagtigil sa mga pag-atake ng rehimeng Zionista sa Gaza. Ang malawakang demonstrasyong ito ay naging simbolo ng lumalawak na pandaigdigang pagkakaisa sa mamamayang Palestino at tumitinding pagtutol sa mga patakaran ng Israel sa antas ng internasyonal. …………. 328
5 Agosto 2025 - 11:20
News ID: 1714854
