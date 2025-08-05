Ulat na May Larawan: Ang Kusina ng Banal na Dambana ng Imam Ali (ع) ay Patuloy na Naglilingkod sa mga Pilgrimo ng Arbaeen ni Imam Hussein (ع)
Ikinumpirma ni Atheer Al-Tamimi, tagapangasiwa ng seksyon ng kusina para sa mga bisita sa Banal na Dambana ng Imam Ali (عليه السلام), na sinimulan na ng dambana ang isang malawak na plano ng serbisyo para sa mga pilgrimo ng Arbaeen.
Mga Serbisyo para sa Arbaeen:
- Binuksan ang 15 panlabas na lokasyon upang maghain ng pagkain at magbigay ng hospitality sa mga bisita ni Amir al-Mu'minin (عليه السلام).
- Ang mga serbisyo ay isinabay sa pagdating ng milyun-milyong pilgrimo patungong Najaf at Karbala.
- Layunin ng dambana na tiyakin ang kaginhawahan ng mga bisita sa panahon ng isa sa pinakamalaking relihiyosong pagtitipon sa mundo.
