Ulat na May Larawan: Sitwasyon sa Hangganan ng Khosravi at Maayos na Paglalakbay ng mga Zaireen ng Arbaeen ni Imam Hussein (as)
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Libu-libong mga peregrino ng Arbaeen ni Imam Hussein (as) ang araw-araw na tumatawid sa hangganan ng Khosravi. Sila ay nakikinabang sa mga serbisyong pangkalusugan, pangkaginhawahan, at pagkain mula sa iba't ibang mga “mawkib” (mga grupo ng serbisyo), kabilang ang Mawkib ng mga Tagapagtaguyod ni Amir al-Mu’minin (a) na pinamumunuan ng Foundation of the Oppressed ng Islamic Revolution. Ang Khosravi ay itinuturing na pinakamatandang opisyal na daanan sa pagitan ng Iran at Iraq. Sa kasalukuyan, ito ay nagsisilbing pangunahing ruta ng libu-libong mga peregrino. Mula pa sa simula ng buwan ng Safar, mahigit 60,000 peregrino na ang tumawid sa hangganan nang maayos at walang sagabal. Para sa mga larawan ng sitwasyon sa hangganan ng Khosravi, bisitahin ang gallery ng ABNA. ………….. 328
