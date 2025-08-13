Ulat na may larawan Haligi 1407: Unang pagbati ng mga peregrino ng Arbaeen kay Bab al-Hawaij, ang Buwan ng Bani Hashim
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng libu-libong hakbang ng pag-ibig ng mga peregrino ng Arbaeen patungong Karbala, ang Haligi 1407—na kilala bilang “Haligi ng Pagbati”—ay isang lugar kung saan unang tumitingin ang mga puso ng mga peregrino sa banal na simboryo ni Qamar Bani Hashim (Abu al-Fadl al-Abbas). Ito ang punto kung saan ang maalikabok na landas ay nagiging makulay at mabango sa damdamin ng pagkakamit at paglapit. ………. 328
13 Agosto 2025 - 11:58
