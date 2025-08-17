Ulat na may mga Larawan / Pagpupulong ng mga Iskolar at mga Elita mula sa Iba’t Ibang Bansa kay Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Ba
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kasabay ng paggunita sa mga araw ng Arbaeen ni Imam Husayn (AS), at sa presensya ni Ayatollah Reza Ramezani, Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (AS), sa banal na lungsod ng Karbala, isang grupo ng mga iskolar, elitang personalidad, at mga aktibista sa larangan ng relihiyon at kultura mula sa iba’t ibang bansa ang nakipagpulong nang hiwalay sa kanyang kabunyian at nakipagpalitan ng pananaw at talakayan. ………… 328
17 Agosto 2025 - 11:49
News ID: 1717568
Your Comment