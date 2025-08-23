Larawan ng Balita | Martsa para sa Paggunita ng Pagpanaw ng Sugo ng Allah (ص) sa Pinakamalaking Lungsod ng Tanzania
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang malaking martsa ang ginanap sa Dar es Salaam, ang pinakamalaking lungsod ng Tanzania, upang gunitain ang anibersaryo ng pagpanaw ng Banal na Propeta ng Islam na si Muhammad (صلیاللهعلیهوآلهوسلم). …………. 328
23 Agosto 2025 - 12:14
News ID: 1719453
