Ulat na May Larawan: Damdamin sa Banal na Dambana ni Imam Reza (A) sa Gabi ng Kanyang Pagkamatay

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gabi ng paggunita sa pagkamartir ng ikawalong nagniningning na bituin ng Imamah at Wilayah—si Imam Ali ibn Musa al-Reza (A)—ang Banal na Dambana sa Mashhad ay naging tahanan ng milyun-milyong debotong dumating mula sa iba’t ibang panig ng Iran at ng mundo. Ang dambana ay nababalot ng lungkot at kabanalan: • Mga bandilang itim bilang tanda ng pagluluksa • Mga salin ng elegy at panalangin na umaalingawngaw sa hangin • Mga mata na luhaan, mga puso na nagdadalamhati, at mga kamay na nakataas sa panalangin Ang gabi ay hindi lamang paggunita, kundi isang kolektibong pagyakap sa alaala ng isang mahal na Imam na ang buhay ay naging ilaw sa landas ng katarungan, kaalaman, at pananampalataya. ………… 328
24 Agosto 2025 - 11:30
