📸 Ang mga imahe ay ipinapakita sa ibaba

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Narito ang mga larawan mula sa mga ulat ng media tungkol sa mga seremonya ng pagdadalamhati sa anibersaryo ng pagkamartir ni Imam Ali ibn Musa al-Ridha (AS) na ginanap noong ika-2 ng Shahrivar 1404 sa Husayniyah ni Imam Khomeini, sa presensya at talumpati ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ang Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko. ……….. 328
26 Agosto 2025 - 10:53
News ID: 1720510
Your Comment