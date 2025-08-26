Makikita sa mga larawan ang mahahalagang sandali ng paggalang, panalangin, at pagbibigay-pugay sa mga prinsipyo ng Islamikong Rebolusyon ng Iran
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Narito ang mga larawan mula sa seremonya ng panunumpa ng katapatan ni Pangulong Masoud Pezeshkian at ng ika-labing-apat na gabinete ng Iran sa mga adhikain ni Imam Khomeini (RA) at ng mga martir ng Rebolusyong Islamiko. Ang okasyong ito ay ginanap sa dambana ng tagapagtatag ng Republika ng Iran noong umaga ng Martes, ika-3 ng Shahrivar 1404, bilang bahagi ng paggunita sa Linggo ng Pamahalaan. …………. 328
26 Agosto 2025 - 11:07
News ID: 1720520
Your Comment