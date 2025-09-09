Ulat na Larawan | Pagpupulong ng mga Opisyal ng Ministri ng Ugnayang Panlabas kasama ang mga Panauhin ng Ika-39 na Pandaigdigang Kumperensya para sa
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagpupulong ng mga opisyal ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Iran kasama ang mga iskolar at mga pantas na kalahok sa Ika-39 na Pandaigdigang Kumperensya ng Pagkakaisa ng mga Muslim ay ginanap noong Lunes, ika-17 ng Shahrivar 1404, sa pangunguna ni Seyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran. ………… 328
9 Setyembre 2025 - 11:09
News ID: 1725190
