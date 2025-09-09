Ulat na Larawan | Ika-6 na Seremonya ng Gawad sa Agham at Teknolohiya ng Mustafa (ص)

Iginanap ang seremonya ng pagtatapos at paggawad para sa Ika-6 na Gawad Mustafa (ص) noong gabi ng Lunes, ika-17 ng Shahrivar 1404, sa Vahdat Hall, Tehran.
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iginanap ang seremonya ng pagtatapos at paggawad para sa Ika-6 na Gawad Mustafa (ص) noong gabi ng Lunes, ika-17 ng Shahrivar 1404, sa Vahdat Hall, Tehran.
Dumalo sa seremonya sina Hossein Afshin, Pangalawang Pangulo para sa Agham, Teknolohiya at Kaalamang Pangkabuhayan, Ali Akbar Salehi, Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Mustafa (ص) Science and Technology Foundation, at Mehdi Safari-Nia, Punong Tagapagpaganap ng nasabing pundasyon.
Naging panauhin din ng okasyon si Mohammad Iqbal Chaudhry, Pangkalahatang Kalihim ng Permanent Committee on Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH) ng mga bansang Islamiko, kasama ang mga nagwagi sa taong ito at iba pang mga siyentipiko at dalubhasa mula sa mundo ng Islam.
