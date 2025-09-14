Ulat sa Larawan | Maringal na Pagdalo ng mga Tagahanga ng AhlulBayt(AS) sa Ika-1500 Anibersaryo ng Kapanganakan ng Propeta ng Awa (SAW) sa Tanzania
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa Dar es Salaam, ginanap ang maringal na selebrasyon ng ika-1500 anibersaryo ng kapanganakan ng Propeta Muhammad (SAW) at ng kapanganakan ni Imam Ja'far al-Sadiq (AS) sa Zainab School (AS), na dinaluhan ng maraming tagahanga ng AhlulBayt (AS) sa lungsod ng Dar es Salaam, Tanzania. Ang paaralang ito ay pinangangasiwaan ng tanggapan ng Jami’at al-Mustafa (SAW) sa Tanzania. ……………. 328
14 Setyembre 2025 - 11:32
News ID: 1726781
