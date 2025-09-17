Pagtatayo ng Pundasyon ng Isang Klinikang Panggamot sa Nayon ng Janglak, Ghazni, Afghanistan

Paglalagay ng Pundasyon ng Isang Klinikang Panggamot sa Nayon ng Janglak, Lalawigan ng Ghazni, Afghanistan.
Inilagay noong Martes (25 Shahrivar) ang pundasyon ng isang klinikang panggamot sa nayon ng Janglak, bayan ng Qarabagh, lalawigan ng Ghazni, Afghanistan. Dinaluhan ang seremonya ng mga lokal na opisyal, mga residente, at mga pilantropo.
Ang proyektong ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 11 milyong Afghani at isasakatuparan sa tulong ng mga donasyon mula sa mga mamamayan at mga nagkakawanggawa sa loob at labas ng Afghanistan.
Pinagtibay ng mga lokal na opisyal na ang pondo para sa pagtatayo ay mula sa mga donasyong bayan, at ang layunin nito ay matugunan ang pangangailangang medikal at pangkalusugan ng mga taga-rito.
Ang nayon ng Janglak ay kabilang sa mga pamayanang Shia sa lalawigan ng Ghazni, na tulad ng ibang lugar na may populasyong Shia ay kulang ang suporta mula sa pamahalaan.
